ПРАВОСЛАВИЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ

26 января в Аванзале Храма Христа Спасителя в рамках работы XXV Рождественских чтений прошло заседание секции Синодальной комиссии по канонизации святых «Увековечение памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской и всех пострадавших в годы гонений»
25 января в Москве начали работу XXV Международные Рождественские образовательные чтения «1917-2017: Уроки столетия»
29 января в 15.00 в Прокофьевском зале Центрального музея музыкальной культуры состоится вечер памяти народного артиста Российской Федерации, композитора, дирижера, генерал-лейтенанта Валерия Халилова, погибшего в авиакатастрофе над Черным морем 25 декабря
В экспозиции представлена работа школьницы из города Вольска Саратовской области Софьи Давыдовой «Москва давно минувших дней». За нее в конкурсе «Красота Божьего мира» наша землячка получила первое место в возрастной группе с 13 до 17 лет в номинации «Основная тематика»
23 и 24 января в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя в Москве прошли очередные заседания Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
24 января в храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы г. Саратова была совершена панихида по казакам, пострадавшим от репрессий в годы советской власти
В рамках епархиального грантового проекта «Духовные скрепы Отечества. История и современность» стартовали два конкурса — конкурс журналистских печатных материалов «Святые люди и места земли Саратовской» и фотоконкурс в социальной сети «Инстаграм» под общим хэштегом #Храмы_историяисовременность_2017
21 января воспитанники военно-патриотического клуба «Патриот», действующего при храме во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла, посетили детей, которые находятся на лечении в отделении детской онкогематологии клиники профпатологии и гематологии СГМУ
22 января в Свято-Покровской православной классической гимназии города Саратова прошел отчетный концерт воспитанников Свято-Романовской детской православной хоровой школы
22 января в саратовской колонии №10 помощник начальника УФСИН России по Саратовской области по работе с верующими протоиерей Вадим Коняев совершил венчание осужденного и его супруги в домовом храме исправительного учреждения
20 января, в день празднования Собора Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, молодежный отдел Саратовской епархии провел очередную просветительскую акцию для жителей города, посвященную утраченной Иоанно-Предтеченской церкви
Смотрите программу «События Саратовской митрополии» на телеканале «Россия-24» в субботу, 21 января, в 19:10
С 16 по 20 января в Свято-Покровской православной классической гимназии Саратова проходили курсы повышения квалификации для работников дошкольных образовательных организаций по программе «Духовно-нравственное воспитание в дошкольной образовательной организации»
25 января 2017 года состоялось торжественное открытие XXV Международных Рождественских образовательных чтений «1917-2017: уроки столетия». Пленарное заседание форума возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступивший с докладом на открытии Чтений
На этот раз тема нашей беседы с Митрополитом Саратовским и Вольским Лонгином — отношение к болезни. Почему люди болеют, как страждущему найти духовную опору, каким должно быть наше отношение к медицине, какие способы излечения приемлемы, а какие для христианина недопустимы — эти вопросы мы задали Владыке
Сердечно поздравляю учащихся высших учебных заведений с Днем российского студенчества – днем памяти святой мученицы Татианы! В день праздника мне хотелось бы пожелать всем вам, прежде всего, успехов в учебе. Возможность заниматься любимым делом, раскрыть свой потенциал – для человека это одна из самых важных составляющих полной и счастливой жизни. Вам очень помогут в этом ответственность и добросовестность, хороший кругозор и стремление к познанию нового. Эти прекрасные качества формируются в годы учебы, если человек относится к ней серьезно
9 января, в день памяти апостола первомученика и архидиакона Стефана, Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин совершил Божественную литургию в храме в честь Сошествия Святого Духа города Саратова
8 января, в попразднство Рождества Христова, Собор Пресвятой Богородицы, Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин совершил Великую Рождественскую вечерню в храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы города Саратова
8 января, в Попразднство Рождества Христова, Собор Пресвятой Богородицы, Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин совершил Божественную литургию в храме в честь Рождества Христова г.Вольска
7 января, в Попразднство Рождества Христова, Собор Пресвятой Богородицы, Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин совершил Всенощное бдение в храме в честь Казанской иконы Божией Матери г.Саратова
В ночь с 6 на 7 января, в праздник Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин совершил Божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе города Саратова
Район Городского парка — любимая среда обитания саратовской детворы. В его гармоничном пространстве есть все, что нужно для счастливого детского возрастания, — сам парк с его вековыми аллеями и прудами, общеобразовательная школа № 95, что находится справа от главных ворот, музыкальная школа № 6 слева. Духовной крепостью стоит замечательный храм во имя святой равноапостольной Марии Магдалины. Он имеет уникальную историю, многочисленный приход, прекрасную воскресную школу, много тайн и загадок
На этот раз тема нашей беседы с Митрополитом Саратовским и Вольским Лонгином — отношение к болезни. Почему люди болеют, как страждущему найти духовную опору, каким должно быть наше отношение к медицине, какие способы излечения приемлемы, а какие для христианина недопустимы — эти вопросы мы задали Владыке
Листая фотоальбом со снимками, отражающими процесс восстановления старинного храма в селе Маянга Балаковского района, на одной из фотографий отец Александр вдруг заметил свою бабушку — видно, приехала помолиться в восстанавливаемом храме и попала случайно в объектив камеры. Нет ее уже на земле, а вышло, что именно она помогла установиться живому, родственному отношению к церкви, куда отца Александра назначили настоятелем
О месте христианской проповеди в современном мире, о миссионерстве в семье и на работе, о том, как воспринимать антицерковные произведения искусства, мы беседуем с редактором интернет-портала «Азбука веры», сотрудником Санкт-Петербургской епархиальной радиостанции «Град Петров» протоиереем Константином Пархоменко — гостем ХIV Межрегиональных образовательных Пименовских чтений
Когда я нахожусь среди монахов, среди монашеских братств или на Святой Горе Афон, духовные отцы просят меня рассказать им что-нибудь из своего опыта. Они говорят мне: «Ты столько лет жил на Афоне, ездил на Кипр, был игуменом, а затем епископом, там находился среди многих людей. Что ты думаешь о том, когда был тут, и сейчас, когда ты там находишься?» И я всегда говорю им о том, что я проживаю и что вижу каждый день
«Этой молитвы нет ни в каких молитвенниках. Ее сложила сама няня для нас, детей — сложила тут же, перед иконой. И если б случилось, что я забыл все молитвы, я не забуду этой…»
Как часто, увидев в книге незнакомое слово, мы заглядываем в словарь? Скорее всего, многие признаются себе: не часто, особенно если произведение объемное и непонятные слова быстро теряются в общем контексте. А ведь сколько деталей, сколько ниточек к главному замыслу автора мы при этом теряем! Русская литература тесно связана с православной культурой: в ней находят отображение евангельские сюжеты, праздники, церковная жизнь, да и просто быт православных христиан. Для современных школьников, а тем более для тех, кто окончил школу в советское время, все эти смыслы остаются незамеченными и непонятыми. Есть ли возможность их вернуть?
«Церковь! Знай свое место!» — плакат с такой надписью принесли на площадь перед Исаакиевским собором Санкт-Петербурга противники его передачи в пользование Русской Православной Церкви. Лозунг, конечно, не новый. Удивляет другое. Ранее подобное требование означало: не выходите за церковную ограду («ваше дело — кадилом махать»), занимайтесь исключительно внутрицерковной жизнью, не вмешивайтесь в дела общества. А теперь что же получается: храм, точнее, собор — тоже не место для Церкви? Церковь не есть храм?
19 января Православная Церковь отмечает праздник Крещение Господне. В этот день Церковь вспоминает евангельское событие — как Пророк Иоанн Предтеча крестил Господа Иисуса Христа в реке Иордан. В храмах совершается особое богослужение с чином освящения воды. А вот о том, что значит Крещение в жизни человека, порой люди забывают сразу после того, как крест оказывается на шее…
Бог, вера, Церковь, любовь к ближнему… В каком возрасте ребенка можно начинать рассуждать с ним на такие темы? Способны ли малыши в детском саду усвоить понятия «душа», «совесть», «грех», «молитва»? Возможно ли вообще дать ребенку начальные духовно-нравственные ориентиры в дошкольном учреждении?
Рождество должно прийти в каждый дом. Это в идеале. На практике — не в каждый российский дом пока его пускают… Но уж в каждом зарегистрированном православном приходе празднование — настоящее, по уставу — должно состояться, это точно. И в нашей епархии предпринимаются немалые усилия — для того, чтобы «Дева днесь…» раздавалось в каждом селе, где есть община
Дискуссии о передаче Церкви храмовых зданий и священных предметов, изъятых у нее в эпоху «исторического материализма», мне приходится вести не первое десятилетие. И всегда этот спор развивается по одному и тому же сценарию, который воспроизводится вновь в связи с разговором о возвращении к своей первоначальной роли Исаакиевского собора
Серафимо-Дивеевский монастырь — особенное место на Земле. Здесь храмы поражают воображение своим величием и красотой, вода чудотворна, а святыни дарят силу, радость и покой. Здесь хранятся и мощи великого святого — преподобного Серафима Саровского, чью память Церковь совершает 15 января
В IV веке по Р. Х., после издания так называемого Миланского эдикта — императорского указа, провозглашавшего свободу христианства на территории Римской империи, произошла постепенная христианизация греко-римского мира. Главной задачей христианских проповедников стало объяснение эллинскому миру догматов христианства на понятном им языке. Память одного из тех, кто с блеском ее выполнил — святителя Василия Великого — Православная Церковь отмечает 14 января
14 января Церковь совершает празднование «еже по плоти обрезания Господа нашего Иисуса Христа» (так этот праздник называется в богослужебных книгах). Первые свидетельства об этом празднике относятся к IV веку, хотя праздничный канон был написан только в VIII веке преподобным Стефаном Савваитом. Почему и для чего вспоминается это событие? В чем его смысл? На эти вопросы мы и попытаемся найти ответы
Школьная серебряная медаль, Академия права, аспирантура, перспектива карьеры юриста, возможность жить и работать за границей… Мирская жизнь предоставила нашему сегодняшнему собеседнику достаточно хороших, казалось бы, шансов. Но он выбрал священство. Произошло это не сразу и не вдруг…
На третьем участке Воскресенского кладбища Саратова находится покосившийся от времени вековой металлический крест — это надгробие одного из выдающихся православных пастырей дореволюционного Саратова — протоиерея Михаила Александровича Соколова, прослужившего всю свою пастырскую жизнь (почти 38 лет) на одном месте — в храме во имя святой равноапостольной Марии Магдалины
Их крохотная квартирка напоминает келью. Восемнадцать метров пространства любви и служения друг другу стали для саратовского художника Василия Черевкова и его жены Ольги творческой мастерской, местом силы и смирения. Здесь они создали свою семью, вырастили прекрасного сына Тимофея, сотворили уникальный театр теней. Здесь же хранится единственная в своем роде их коллекция игрушек, насчитывающая более тысячи экспонатов
О молитве Иисусовой — о том, как подходить к этому «умному деланию» современному христианину — размышляет игумен Нектарий (Морозов)
Безусловно, если есть желание ознакомиться с той или иной темой глубоко и серьезно, лучше делать это не по безымянным статьям в интернете, а по книгам. В нашем случае это будут книги, которые повествуют о празднике Рождества Христова — святоотеческие творения и художественные произведения
Представьте себе, что вы потеряли связь с очень дорогим для вас человеком. И ждете, когда этот человек найдется и снова появится в вашей жизни. Ждете давно — много-много лет. Даже в самые счастливые моменты, когда общаетесь с близкими, или смеетесь над хорошей шуткой, или радуетесь успешному завершению какого-то дела, — сердце нет-нет, да и захолонет болью разлуки
Уже совсем скоро наши храмы огласятся радостными песнопениями, прославляющими Рождество Господа, Его пришествие во плоти. Это кажется удивительным, но такой важный момент земной жизни Спасителя стал праздноваться Церковью только во второй половине II века. История становления этого великого праздника весьма примечательна
О положении христианства в современном мире, новых вызовах западной цивилизации, а также о важнейших событиях в жизни Русской православной церкви, сложностях и конфликтных ситуациях, возникающих в ее взаимодействии с обществом, и проблемах в информационном пространстве, подводя итоги 2016 года, рассказал в интервью РИА Новости председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
4 января текущего года со дня смерти Ольги Пудовочкиной исполнилось пять лет. Конечно, ее не забыли и долго еще не забудут — и те, кто стоял рядом с ней в храме, и те, кто работал с ней вместе в Государственном архиве Саратовской области, и те, кто, благодаря ей, при ее постоянной помощи и поддержке, открывал для себя трагическую, исповедническую историю Русской Церкви в ХХ веке…
Время Рождественского поста, как и других многодневных постов, становится для многих из нас временем побуждения себя к делам милосердия. При этом и только начинающим церковную жизнь нашим ближним, и порою самим себе непременно нужно напоминать: самое важное для спасения нашей души заключается не в количестве этих дел и даже не в их качестве, а в том, ради чего мы эти дела совершаем
В середине декабря наш город посетил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов и поделился с саратовцами своими взглядами на положение семьи в современном мире, на проблемы воспитания детей, рассказал об отношении Церкви к различным аспектам общественной жизни
Музыку можно не только услышать, но и… увидеть. Если вам когда-нибудь доводилось видеть эти удивительные картины, то, наверняка, ваше сердце отозвалось на этот прекрасный, мудрый, иногда грустный и вместе с тем очень светлый мотив, по которому живет мир грузинской художницы Нино Чакветадзе. Этот мотив похож на давно забытые и утраченные звуки нашего детства, эти звуки слышат наши дети, а мы… Что слышим мы?
Доклад на пленарном заседании XIV Межрегиональных образовательных Пименовских чтений
О «людях, выбросивших телевизор» в 90-е, нецерковном искусстве и кинематографе в жизни христианина и о том, почему важно правильно переоценивать свои ценности, миновав период неофитства, рассуждает игумен Нектарий (Морозов)
Мы продолжаем цикл бесед священника Василия Куценко о Посланиях апостольских. В продолжение разговора о Послании святого апостола Павла к Филиппийцам он размышляет об очередной важной теме — послушании Богу
Рождественский пост продолжается, а на носу любимый праздник — Новый год
Когда ехали в Лопуховку, знали лишь, что есть в селе храм Николая Чудотворца, полуразрушенный памятник истории и архитектуры регионального значения, который имеет свою историческую и культурную ценность. Таких памятников в области не так уж много — это один из немногих храмов, который в годы богоборчества не был полностью разрушен
Завершая тему о послушании, предлагаем читателям размышления игумена Нектария (Морозова) об отношении начальника и подчиненного
Этот старинный городок в саратовской глубинке, в холмисто-болотно-лесной местности — он, действительно, чем-то особенный, будто отмечен Творцом. Это чувствуется, когда приезжаешь в Аркадак, когда входишь в двухсотлетний Вознесенский храм, смотришь на дореволюционные иконы, слушаешь рассказы старожилов, знакомишься с людьми, ушедшими уже — давно или недавно — и оставившими на этой земле добрый, неостывающий след
Вышедшая на экраны осенью этого года психологическая драма режиссера и сценариста Алексея Красовского «Коллектор» поднимает болезненную для современного общества тему взаимоотношений банковских заемщиков и тех, кто выбивает из них деньги, взятые в кредит. Но офис столичного коллекторского агентства — лишь декорации, в пространстве которых зрителю предлагают поразмышлять над вечными темами: о возмездии, одиночестве и иллюзиях
Вот уже четыре года прихожане Покровского храма Саратова изготавливают тактильные книги для людей, имеющих проблемы со зрением. В этом году волонтеры проекта попробовали свои силы в создании тактильных икон. Наш корреспондент встретилась с мастерицами и с теми, для кого они трудятся, чтобы узнать, как рождаются такие иконы и получается ли у незрячих людей «увидеть» их руками
В Саратове состоялись две встречи с председателем Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиереем Димитрием Смирновым. Отец Димитрий прибыл в наш город для участия в Межрегиональных образовательных Пименовских чтениях. 8 декабря наш гость беседовал с учащимися Саратовской православной духовной семинарии, а на следующий день встретился с прихожанами саратовских храмов
Вехи осмысления не всегда совпадают с круглыми датами. И всё же наступающий 2017 год не может не ставить перед нами вопроса: что мы поняли о событиях 1917 года и их последствиях за истекшие сто лет? Какие уроки мы извлекли? Что нам делать с этим наследством? Об этом размышляли церковные и научные деятели — гости ХIV Межрегиональных образовательных Пименовских чтений, которые прошли в Саратове 6–11 декабря
Одной из самых громких кинопремьер будущего года обещает стать фильм "Матильда" Алексея Учителя. И одной из самых острых тоже. К депутатам и в министерство культуры идут письма с требованием не показывать фильм, снова по неизбывной советской привычке роняющий в грязь образ последнего русского императора. Многих испугал трейлер будущего фильма, презентующий его как жгучую мелодраму. Обоснованность этих реакций комментирует член президентского Совета по культуре и искусству, епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов)
В исторических источниках этот великий подвижник, богослов, труды которого подводят итог напряженной работы догматической мысли отцов Церкви, апологет и выдающийся поэт византийской традиции фигурирует под именем Мансур ибн Серджун ат-Таглиби. Но Православная Церковь знает и прославляет его под тем именем, которое он принял в монашеском постриге, — Иоанн. Память преподобного Иоанна Дамаскина мы отмечаем 17 декабря
Храм в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» можно назвать первенцем — он был достроен и освящен первым из двадцати строящихся в нашем городе по специальной программе новых храмов и стал еще одним местом особого присутствия Бога на земле
Все внутреннее пространство старинного храма во имя Святой Живоначальной Троицы в селе Малое Перекопное Балаковского района было богато расписано артелью профессиональных художников. В их работе присутствовал колорит Серебряного века, характерные черты эпохи модерна. К сожалению, законсервировать и сохранить роспись храма не удалось, она утрачена — за исключением небольшой ее части в малом своде храма. В нашем распоряжении имеются снимки, позволяющие представить себе, как выглядела эта степная сельская церковь до революции
В Российской империи при воинских частях находились священники, духовно окормлявшие защитников Отечества и в пору военной страды разделявшие с ними тяготы фронтовой жизни. Так было и в Первую мировую войну, которую современники называли Великой и Второй Отечественной. Предлагаем вниманию читателей впервые публикуемые воспоминания об одном из священников — героев Великой войны; публикация, предисловие и примечания — заведующего Отделом военно-исторического наследия Дома Русского Зарубежья имени А. И. Солженицына Андрея Сергеевича Кручинина
Что такое — своя церковь? Для меня в первую очередь это церковь святой Екатерины в американском городке Карлсбад, штат Калифорния, где я живу уже восемь лет. Но есть и другие знаковые храмы в моей жизни, которые я тоже могу назвать своими. Один из них — Свято-Троицкий храм в городе Красный Кут Саратовской области, где живут мои родители
Так уж получилось, что вышедшую на экраны в середине этого года отечественную киноленту «Монах и бес» мы посмотрели практически всей редакцией. Кто-то — на православном фестивале СМИ «Вера и Слово», где была организована и встреча с ее режиссером — Николаем Досталем; кто-то — в кинотеатре. Эта картина, созданная (как и знаменитый «Остров» того же сценариста — Юрия Арабова) по мотивам нескольких сюжетов из житийной литературы, вызвала неоднозначный отклик церковной аудитории. И всё же взгляду режиссера и особенно его юмору не отдать должное невозможно. Предлагаем вашему вниманию несколько отзывов — несколько впечатлений об этом фильме наших авторов
Церковная жизнь и архиепископ Пимен (Хмелевской) в воспоминаниях последнего саратовского уполномоченного Совета по делам религий при Совете министров СССР. 10 декабря — годовщина блаженной кончины Владыки Пимена
Так уж устроена психика: нас мало волнуют обвинения в злодействах, которых мы за собой не знаем. Но вот если нас обличают в реальном преступлении — дело другое... Сергей Худиев рассуждает, откуда идёт стремление ввести уголовную ответственность за "цифровое препятствие" абортам
Толпа подростков вокруг двух высоких крепких парней лет четырнадцати. Один в тонких перчатках для рукопашного боя, а другой – с голыми руками, в спортивной куртке одной из юношеских футбольных команд Саратова. Боксер неожиданным толчком сбивает футболиста с ног и продолжает добивать упавшего, способного только голову прикрыть от сыплющихся на него ударов. Из ребят же и, к слову сказать, девчат никто не ушел, не отвернулся, не попытался остановить этого «смельчака» и уж тем более помочь мальчишке-футболисту подняться. Видно, из страха, хотя и шептало что-то внутри: «Не должно быть так…»
Во всех непонятных и сложных жизненных ситуациях езжайте в Петербург, а еще лучше в Кронштадт. Этот город-порт, расположенный на острове Котлин в Финском заливе, прославился не только знаменитыми мореплавателями, героями-моряками, но и праведным святым, прожившим и творившим здесь чудеса больше ста лет назад, — Иоанном Кронштадтским. Он до сих пор покровительствует этому городу
В ограде хвалынского Крестовоздвиженского храма, среди кустов роз и голубых елей, рядом с детской площадкой, поселилась история. Со стороны это выглядит так: высокий, статный красавец-храм приютил пять маленьких. Раньше эти храмы тоже были большими, но их уничтожили — сбросили колокола, сломали стены. Прошло уже больше полувека, нет в живых тех, кто находил там свет и утешение, нет тех, кто дал приказ их разрушить, а храмы… вернулись
Так говорит клирик храма во имя святителя Митрофана Воронежского в Саратове иерей Анатолий Коньков. Хотя — в день его диаконской хиротонии кое-кто из друзей, хоть вроде и в шутку, но вздыхал-таки о том, что филармония потеряла хорошего альтиста, а город навсегда утратил добросовестного дворника
4 декабря Православная Церковь празднует Введение во храм Пресвятой Богородицы. Всякий раз, когда приходит время этого праздника, я думаю о Ее родителях. А еще почему-то вспоминаю слова праведного Иова: Господь дал, Господь и взял (Иов 1, 21). Но только сейчас эти слова наполнены иным смыслом. Отходит что-то ветхое, меняются отношения, и здесь уже не просто «Господь взял», а «Господь дал, и я отдаю Богу»
В середине церкви аналой с иконой, на возвышении сцены (в закрывшемся храме сначала было зернохранилище, а потом совхозный клуб) — богослужебный престол: теперь здесь вновь возрождается живая жизнь — совершается Литургия. Таков сегодня храм Александра Невского в селе Афанасьевка Воскресенского района. И очень похожи на свой храм основные прихожане — подопечные местного православного реабилитационного центра для алко- и наркозависимых и лиц без определенного места жительства и занятий…
Один мой знакомый, побывавший на Афоне, рассказывал мне, как местные жители почитают своих усопших. Каждый вечер, после молитвы, они приходят к могилам родных и зажигают лампадки. Сотни, тысячи лампадок теплятся на кладбище всю ночь, мерцают мириадами светлячков у подножий крестов, творят светлую память. «Их кладбища, — говорил он мне, — как продолжение храма, светлой обители, как продолжение жизни... Русские кладбища часто выглядят иначе»…
Эти люди вряд ли станут ассоциировать себя с деятелями, которые «с пониманием» отнесутся к геноциду евреев, цыган, армян, индейцев и кого угодно еще. Но вот похихикать над кровью новомучеников – это можно, это не воспринимается как что-то неправильное
Евангелие от Матфея по традиции открывает корпус текстов Нового Завета, поэтому многие из желающих впервые ознакомиться с историей жизни Господа Иисуса Христа начинают свое чтение именно с него и часто сталкиваются с трудностями в понимании. Преодолеть их поможет знакомство с тем, как жил и для кого проповедовал автор первого по времени написания Евангелия — апостол и евангелист Матфей, память которого мы отмечаем 29 ноября
В девятом классе мы проходили «Преступление и наказание»; когда я дочитала, наконец, до эпилога, у меня возник вопрос: а какое же право имеет Раскольников на мир, на душевный покой и радость, если зарубленные им люди — не только заведомо отрицательная старуха-процентщица, но и ни в чем не повинная сестра ее Елизавета — уже не воскреснут, если совершено непоправимое?..
Празднику Рождества Христова предшествует пост, который начнется совсем скоро. И главный его смысл в том, чтобы каждый из нас задумался: чем измеряется моя любовь к ближнему? Пост — это время, когда Церковь призывает нас остановиться, заглянуть внутрь себя и осмотреться вокруг. Очистить себя, свою душу, зажечь светильник любви и веры — вот та подготовка, которой нужно наполнить нам предстоящие сорок дней поста
Почему перенесен молебен по окончании крестного хода? Как относиться к пророчествам о приходе антихриста? Можно ли читать фэнтези?.. На вопросы посетителей портала «Православие и современность» отвечает Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин
Сегодня на нашей книжкой полке издание, которое, как видно из его названия, адресовано детям, но, без сомнения, будет полезно и взрослым. За последние годы вышло множество переизданий, что свидетельствует о востребованности читателем книги, написанной, между прочим, более ста пятидесяти лет назад
22 ноября — день памяти святителя Нектария, Эгинского чудотворца. По решению Митрополита Саратовского и Вольского Лонгина — один из престолов в храме первоверховных апостолов Петра и Павла г. Саратова будет освящен во имя этого святого. Рассказать о святителе Нектарии мы попросили того, для кого он является святым особенным и близким, — настоятеля Петропавловского храма игумена Нектария (Морозова)
Наш собеседник Павел Крючков — литературный критик, звукоархивист, научный сотрудник Государственного литературного музея, заведующий отделом поэзии и заместитель главного редактора журнала «Новый мир». Его негромкий взволнованный голос знаком слушателям радио «Вера», а проникновенные заметки о русской поэзии, предваряющие поэтические подборки в журнале «Фома», многим помогли открыть христианские смыслы в русской литературе. Мы беседуем с Павлом Михайловичем о том, как он пришел к православной вере, о его сегодняшней деятельности, о том, как литературное творчество сочетается с жизнью духовной
На этот раз мы совершим паломничество по Таганке — одному из старейших московских районов. Здесь множество древних храмов и монастырей. Святая блаженная Матрона Московская, преподобный Аристоклий Афонский, священноисповедник Роман Московский - эти удивительные святые слышат нас, помогают и утешают, заботятся о том, чтобы как можно больше людей всем сердцем обратились к Богу
Жизнь Патриарха нераздельно связана с жизнью Церкви. И юбилей Первосвятителя не просто личный праздник: это событие, имеющее общецерковное измерение. Семьдесят лет ― важная веха на земном пути Предстоятеля Русской Церкви и одновременно повод оглянуться назад и посмотреть, какие изменения произошли в церковном организме, понять, где находится церковный корабль и что еще предстоит сделать
20 ноября 2016 года Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу исполняется 70 лет. В альбоме, подготовленном к этой дате фотослужбой и редакцией Пресс-службы Патриарха, публикуются снимки его родственников и фотографии, отображающие жизнь и служение 16-го Патриарха Русской Православной Церкви на протяжении более полувека
«Вот здесь большими деревянными буквами будет написано: “С чего начинается родина?”. Представляете? — спрашивает меня Василий Сушков, когда мы едем из Новых Бурас в село Лох. — А дальше — вот здесь, от кустов до дороги, — будет другая надпись: “Будущее начинается сейчас!”»
На вопросы посетителей портала «Православие и современность» отвечает иерей Василий Куценко
Мы продолжаем разговор о послушании, начатый с игуменом Нектарием (Морозовым). На этот раз речь пойдет о послушании в браке
Диане Филипповой скоро исполнится двенадцать лет. У девочки детский церебральный паралич — ей сложно самостоятельно одеваться, заправлять постель, собираться на прогулку, а тем более что-нибудь нарисовать, вылепить фигурку из глины или пластилина, составить аппликацию из осенних листьев. Конечно, на помощь всегда придут мама или педагоги, но больше всего Диана любит, когда вместе с ней творчеством занимается ее восьмилетний брат Владик. Дети посещают занятия в интегративной группе, созданной в рамках проекта «Мы вместе»
15 ноября исполняется семь лет со дня блаженной кончины Патриарха Сербского Павла. Пример его тихой, абсолютно лишенной пафоса жизни и неугасающей доброй памяти о нем в разных странах мира — одно из очень ярких свидетельств того, что по-настоящему влиять на духовные судьбы общества могут именно люди простые, смиренные, никогда не считавшие себя властителями душ. Какие же слова, дела, примеры оставил нам этот праведник нашего времени?
Как выглядит иконостас, знают все. А как он создается? Кто принимает решение, каким быть иконостасу в каждом конкретном храме? Андрей Владимирович Фехнер, специалист по внутрихрамовому интерьеру, занимается этим делом с середины 1980-х годов. Творческими мастерскими Андрея Фехнера «Глитика» создано более 50 проектов иконостасов как в России, в том числе и в Саратове, так и за границей. Андрей Фехнер рассказывает нам о своем духовном и профессиональном пути
Знакомство прихожан — паломников-экскурсантов — с памятными и святыми местами нашего города, с подвижниками Саратовской земли стало возможным благодаря самоотверженному труду наших историков и краеведов, в первую очередь Валерия Теплова, иерея Максима Плякина, Евгения Лебедева, ныне покойной Ольги Пудовочкиной
Один из казаков, участвующий в крестном ходе, вступает с нами в беседу. Он убежден, что в крестных ходах человек ощущает единение и с собратьями по вере, и с Силами Небесными. «Россия будет крепчать, если люди будут молиться»,— говорит он. С каждым годом все больше людей идут крестным ходом на Казанскую. В этом году — более семи тысяч человек. Пожилые, юные, подростки и совсем малыши — на руках у родителей
Мощеные улицы и зеленые насаждения, Радищевский музей, консерватория и университет… Всем этим Саратов обязан Михаилу Николаевичу Галкину-Враскому, который с 1870 по 1879 год был рачительным саратовским губернатором, а впоследствии, занимая высокие посты в столице, не забыл нашего города и неустанно содействовал его культурному развитию
Два года назад на экраны нашей страны и мира вышел фильм «Левиафан». Нашумевшую остросюжетную социальную драму широко обсуждали повсюду — как в светских, так и в церковных СМИ. Я следил за публикациями, но сам фильм так и не посмотрел. Как-то не собрался духом. Все, что я про него слышал, не вдохновляло на долгое, почти трехчасовое сидение перед экраном. Но, отследив большую часть дискуссии вокруг фильма, я понял, что это не реальная история, а претендующая на широкое обобщение притча
Мы с детства живем в послушании у родителей, затем взрослеем, и вот наконец-то приходит благодатное время, когда мы получаем право самостоятельно принимать решения и строить свою жизнь. Однако христианство, казалось бы, ограничивает эту нашу свободу, так как призывает к стяжанию добродетели послушания… Кому и чему необходимо быть послушным? В каких ситуациях христианин может проявить непослушание? Как послушанию научиться? Размышляет игумен Нектарий (Морозов)
Спектакль этот не совсем обычный. Актеры, которые в нем играют,— это люди, проходящие реабилитацию в центре «Парус надежды». Здесь уделяется большое внимание творческому развитию людей с ограниченными возможностями. А еще здесь есть уроки православной культуры, проводятся беседы со священником, поэтому сказка о колоколах была выбрана не случайно
На Смоленском кладбище я оказалась перед самым закрытием часовни, чудом успев на вечернюю службу. Это было именно чудо — еще час назад находилась в Александро-Невской лавре. Для тех, кто знает Питер, понятно, что добраться за час от центра города до Васильевского острова почти не реально. Значит, Ксения мне помогла, помолилась за меня. Наверное, знала, насколько мне к ней нужно…
Завершает обсуждение темы «Христианин в потоке информации» руководитель информационно-издательского отдела Саратовской епархии игумен Нектарий (Морозов): «Проблема "Человек и информация" имеет очень большое духовное значение. Почему? Потому что внутренний мир человека, формирование этого мира во многом зависит от того, какую информацию человек получает...»
Наши предки, русские люди, любили Богоматерь и питали особенную, глубокую веру в небесное предстательство Ее о роде христианском и всегда обращались к Ней с усердной молитвой в своих скорбях и бедствиях. Хотя целые страны считали Пресвятую Деву своей Покровительницей и чтили Ее, но в нашем Отечестве имя Матери Божией было окружено особым почитанием — неизмеримо большим, нежели где бы то ни было еще, и Богоматерь ни на какую другую землю не излила столько Своей благодати и милости, сколько на Землю Русскую
Как тяжело каждый раз бывает видеть разрушенный, поруганный храм. А сколько их еще по России! Не хватает пока у нашего народа сил, чтобы все их восстановить, возродить к новой жизни. Вот и храм Александра Невского в Афанасьевке Воскресенского района — на сей день в состоянии весьма и весьма печальном. Как и само село, впрочем — в нем осталось всего несколько семей, да и те приезжие
Посмотрев трейлер фильма «Свет в океане», можно заключить поначалу, что это обыкновенная мелодрама, рассчитанная на утоление эмоционального голода непритязательной женской аудитории. Затерянный остров, закатное небо, любящие молодые супруги… Однако на самом деле это глубокий христианский фильм, чуждый пустой романтики и погружающий притихший, подавленный происходящим на экране зрительный зал в размышления о выборе и покаянии
«Мама Аня» — единственная, кто не скрылся от нас при виде телекамеры, когда мы пришли на съемки в реабилитационно-кризисное отделение саратовского Центра помощи семье и детям. И дело отнюдь не в том, что она желает известности, — ведь лицо и фамилию собеседницы мы обещали скрыть. Она просто решилась помочь, рассказав о своей судьбе, дать надежду тем, кто попал в такую же беду. Впрочем, и других подопечных центра, не пожелавших нас встретить, можно понять…
Святой апостол и евангелист Лука не был свидетелем земной жизни Господа, но именно его Евангелие отличается особой полнотой изложения и вниманием к историческим деталям. Врач, иконописец, историк, писатель, наделенный незаурядным литературным талантом, он все свои дарования поставил на службу Тому, Кто их даровал. Память святого апостола Луки мы отмечаем 31 октября
Этой публикацией мы открываем серию бесед с саратовскими священниками — в первую очередь с теми из них, чей путь к вере, Церкви, а затем и к священству не был простым и гладким; с теми, кто прошел через различные искушения; кто дозрел не вдруг, но, дозрев, решился-таки круто развернуть свою жизнь, вполне уже, казалось бы, сложившуюся, и принять священный сан. Первый из наших собеседников — клирик храма в честь Рождества Христова (Саратов), секретарь епархиальной комиссии по канонизации подвижников благочестия, член Межсоборного присутствия, автор целого ряда книг и статей о людях, пострадавших за веру и Церковь в ХХ веке, иерей Максим Плякин
Нередко жалуются на отсутствие хороших современных православных книг для детей. Не могу с этим согласиться: таких книг, вероятно, могло бы быть и больше, но сказать, что их нет совсем, тоже было бы несправедливо. Произведения Елены Чудиновой занимают среди этих книг достойное место
"Человек вверил тебе свою жизнь, как ты перед Богом будешь, как перед людьми, даже перед совестью своей отвечать? Вот ты на других людей как будешь смотреть?" Заключительная часть интервью о монашеской жизни с епископом Троицким Панкратием, игуменом Спасо-Преображенского Валаамского монастыря
О том, как организовать жизнь прихода, а также о трудностях и проблемах, которые возникают на этом пути, мы беседуем с настоятелем храма Святой Живоначальной Троицы в Хохлах протоиереем Алексием Уминским
Горит сердце, причем в буквальном смысле, когда молишься у древнего строгого Иверского образа. Именно это и заставило меня после очередного посещения Новодевичьего начать собирать информацию, которая лично для меня сложилась в удивительную мозаику. Это помогло по-новому посмотреть на те места, где я бывала, в общем-то, неоднократно, но о которых знала так мало. И душа опять стремится в новое московское паломничество…
Информационный взрыв и постоянные манипулирования информацией… Что это для христианина — искушение, соблазн или, может быть, что-то, совершенно его не касающееся? Это испытание его веры, проверка ее цельности, готовности человека во всем и всегда следовать Христу и Евангелию — Очи мои выну (всегда. — Ред.) ко Господу, яко Той исторгнет от сети нозе мои (Пс. 24, 15). Именно в этом убеждает нас публицист Сергей Худиев — в продолжение темы «Христианин в потоке информации»
Фраза «Чужого горя не бывает» стала своего рода штампом. А если сказать иначе — чужого счастья не бывает? Кто-то легко согласится — да, не бывает: раз всем, кто в беде, нужно помогать, значит, за всех, кто в счастье, нужно радоваться. А кто-то об это изменение споткнется — как о камень. И почувствует, а вернее, просто даст себе отчет в том, что ему это принять сложно; что ему гораздо легче сострадать и посильно помогать тем, кому хуже, чем ему самому, нежели радоваться за тех, кому лучше
Очень часто бывает так, что когда собираются вместе верующие люди, их разговор так или иначе переходит на обсуждение того, что в Церкви не так. И, конечно же, возникает вопрос: почему именно недостатки, изъяны церковной жизни становятся такой излюбленной, постоянной темой общения православных христиан? Об этом рассуждает игумен Нектарий (Морозов)
Мне часто доводилось слышать от приезжих слова, которые меня очень огорчали: мол, много в наших земляках ожесточенности, а вот отзывчивости недостает: увидев кого-то в беде, скорее мимо пройдут, чем протянут руку помощи. Не люблю обобщений: думаю, что черствость не по территориальному принципу распространяется. Тем более что Господь мне постоянно дарит счастье знакомства с людьми, которые как раз такое стереотипное мнение о саратовцах опровергают. О таком человеке — прихожанке одного из саратовских храмов — мне очень хотелось бы рассказать
Имя святого апостола Фомы вошло в поговорку «Фома неверующий», которую часто произносят даже люди, далекие от Церкви. Это выражение характеризует человека крайне недоверчивого, скептически настроенного. Неужели действительно ближайший сподвижник Христа, один из двенадцати апостолов был напрочь лишен дара веры? Попробуем в этом разобраться
Почти никто из моих знакомых не рассматривает Москву как место паломничества. Люди говорят, что не знают города, им трудно ориентироваться или что их просто сбивает с ног московская суета, шум и многолюдство — как здесь думать о душе? Но мне хотелось бы, чтобы малоприятные стороны современной столичной действительности — те, что на поверхности, — отступили, и открылись глубина и тишина святых мест столицы
«Ну почему же у нас в Церкви женщины — все равно как серые мышки?!» — оказывается, мужчины в храмах обращают внимание на то, как одеты и как вообще выглядят их сестры во Христе. Фраза, в общем-то, обидная, однако она заставляет задуматься. Неужели христианина может всерьез заботить внешний вид? Должна ли христианка, коль уж к ней претензия, быть заметной и модной? Вместе с прихожанами православных храмов мы попытались найти ответы на эти вопросы
14 октября (по новому стилю) Русская Православная Церковь празднует Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Какие события сопутствовали этому явлению? Почему этот праздник, забытый греками, так любят и почитают именно на Руси?
Очень хорошо, что в нашем регионе сложилась уже система преподавания основ православной культуры, которая получила развитие теперь при реализации дошкольного, начального и основного уровней общего образования
Андрей Рудалев, журналист и публицист, г. Северодвинск Архангельской области: «Беда в том, что человек воспринимает информационное пространство по принципу супермаркета: идет вдоль полок с тележкой и наполняет ее заманчивыми упаковками, доверяя тому, что на них красочно написано. Так он впадает в зависимость, перестает адекватно воспринимать реальность, теряет собственное зрение, слух, начинает говорить чужими словами и повторять готовые формулы»
Валерия Пустовая, литературный критик, заведующий отделом критики журнала «Октябрь», кандидат филологических наук, г. Москва: «Новости для меня — живая библиотека человеческого опыта, справочник практических знаний, изо дня в день пополняемый невиданными образцами поступков и реакций на них»
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21.01.2017, суббота
В Свято-Покровской православной гимназии Саратова прошли Рождественские праздники. 15 января в актовом зале воскресной школы Свято-Троицкого кафедрального собора Саратова состоялся первый фестиваль любительских церковных хоровых коллективов города. 15 января в Саратовском академическом театре оперы и балета прошел Рождественский бал. В Балашовской епархии прошла Архиерейская елка. В Саратовской митрополии встретили праздник Крещения Господня.
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16.01.2017, понедельник
15 января в торговом центре «Триумф Молл» состоялся музыкальный флешмоб, в котором приняли участие представители хоровых коллективов Саратовской епархии: Архиерейского мужского хора Саратовской митрополии, хоров Свято-Троицкого кафедрального собора Саратова, Покровского, Серафимовского, Петропавловского, Казанского храмов города, а также солисты Саратовского театра оперы и балета. У главной елки в торговом центре хористы исполнили для собравшихся посетителей торгового центра рождественские колядки
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14.01.2017, суббота
30 декабря в зале церковных собраний Покровского храма Саратова состоялось собрание духовенства Саратовской епархии. 5 января совершен чин положения антиминса в храме во имя святых бессребреников Космы и Дамиана г. Саратова. В ночь с 6 на 7 января, в праздник Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин совершил Божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе города Саратова. 8 января, в попразднство Рождества Христова, Собор Пресвятой Богородицы, Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин совершил Великую Рождественскую вечерню в храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы города Саратова. 8 января во всех воскресных школах Саратовской митрополии прошли Рождественские праздники. 8 января в торговом центре «Тау Галерея» состоялся музыкальный флешмоб, в котором приняли участие представители нескольких хоровых коллективов Саратовской епархии
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12.01.2017, четверг
8 января 2017 года в торговом центре «Тау Галерея» состоялся музыкальный флешмоб, в котором приняли участие представители нескольких хоровых коллективов Саратовской епархии: Архиерейского мужского хора Саратовской митрополии, хоров Свято-Троицкого кафедрального собора Саратова, Покровского, Серафимовского, Петропавловского, Казанского храмов города, а так же солисты Саратовского театра оперы и балета. У главной елки в торговом центре хористы исполнили для собравшихся посетителей торгового центра рождественские песнопения и колядки.
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03.01.2017, вторник
Беседа протоиерея Димитрия Смирнова со студентами Саратовской духовной семинарии, женского межъепархиального училища и катехизаторских курсов, состоявшаяся в рамках XIV Межрегиональных образовательных Пименовских чтений «1917-2017: уроки столетия», проходивших в Саратове 9-10 декабря 2016 года. В конце беседы отец Димитрий ответил на вопросы (1:05:05) слушателей
Если при жизни человек страдает от какой-либо тяжелой болезни или физического увечья, то после смерти душа также будет нести следы телесных недугов? Подробнее
Можно ли перенести окончание крестного хода и молебна на традиционное место у Троицкого собора? Место проведения молебна у гостиницы «Словакия» подвержено сквозному ветру с реки Волга и приводит к простудным заболеваниям как прихожан, так и священнослужителей Подробнее