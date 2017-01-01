ПРАВОСЛАВИЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ

«Наместник на меня почему-то ополчился и с руганью чуть ли не погнался за мной, конечно, я в полном шоке и ужасе был. Он подозвал какого-то старичка-служащего и говорит: «Видишь этого типа, вот отведи его за ворота, и чтобы ноги его здесь больше не было», - а зима была лютая, у меня даже места не было, где переночевать. Этот старичок меня взял так нежненько под ручку и говорит: «Милай, да что же ты с им говоришь-то? Разве можно с им говорить? Ты его, как увидел, так и бяжи-бяжи». Епископ Троицкий Панкратий во второй части интервью рассказывает о своем опыте, настоятельских волнах и о том, принимает ли меры, когда ему жалуются. Продолжение следует