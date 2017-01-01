ПРАВОСЛАВИЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ

В ночь с 31 декабря на 1 января, в Неделю 28-ю по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым, святых отец, день памяти святого мученика Вонифатия, Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин совершил Божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе города Саратова
31 декабря, в Субботу перед Рождеством Христовым, Митрополит Саратовский и Вольский совершил Божественную литургию на Архиерейском подворье — храме святых равноапостольных Кирилла и Мефодия при СГУ
В ночь с 31 декабря на 1 января в Свято-Троицком кафедральном соборе Саратова Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин возглавит Божественную литургию. Начало — в полночь
30 декабря в зале церковных собраний Покровского храма Саратова состоялось Епархиальное собрание духовенства Саратовской епархии. Его возглавил Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин
В рамках епархиального грантового проекта «Духовные скрепы Отечества. История и современность» объявляются два конкурса — конкурс журналистских печатных материалов «Святые люди и места земли Саратовской» и фотоконкурс в социальной сети «Инстаграм» под общим хэштегом #Храмы_историяисовременность_2017
Смотрите программу «События Саратовской митрополии» на телеканале «Россия-24» в пятницу, 30 декабря, в 13:00. После телеэфира выпуск передачи также появится на нашем сайте в разделе «Видео»
29 декабря освящены кресты и купола храма во имя святой великомученицы Екатерины Заводского района Саратова
29 декабря Александр Германович Занорин, регент Архиерейского мужского хора Саратовской митрополии, с марта нынешнего года исполнявший обязанности ректора Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова, избран ректором
29 декабря, в день памяти пророка Аггея, Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин совершил Великое освящение храма во имя святых Царственных Страстотерпцев г. Саратова и Божественную литургию в новоосвященном храме
Онлайн-радиостанция «Победа», созданная силами Синодального отдела Московского Патриархата по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, начала свою работу, в том числе, и в Саратовской области
28 декабря в Смирновском ущелье, на территории, прилегающей к Областной клинической больнице, был совершен чин освящения колоколов строящегося храма во имя святых бессребреников Космы и Дамиана
28 декабря в здании Правительства Саратовской области в режиме видеоконференции прошло расширенное заседание региональной рабочей группы по делам казачества
25 декабря 2016 года, в Неделю 27-ю по Пятидесятнице, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в храме святителя Спиридона Тримифунтского в Нагатинском Затоне г. Москвы. По окончании богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом
30 декабря 2016 года в зале собраний храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы г. Саратова состоялось ежегодное собрание духовенства Саратовской епархии. С докладом на собрании выступил Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин. Публикуется в сокращении.
В ночь с 31 декабря на 1 января, в Неделю 28-ю по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым, святых отец, день памяти святого мученика Вонифатия, Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин совершил Божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе города Саратова
31 декабря, в канун Недели 28-й по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым, святых отец, Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин совершил Всенощное бдение в Свято-Троицком кафедральном соборе города Саратова
31 декабря, в Субботу перед Рождеством Христовым, Митрополит Саратовский и Вольский совершил Божественную литургию на Архиерейском подворье — храме святых равноапостольных Кирилла и Мефодия при СГУ
30 декабря, в день памяти пророка Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила, Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин совершил Божественную литургию в храме в честь Воздвижения Честнаго и Животворящего Креста Господня г. Саратова
29 декабря, в день памяти пророка Аггея, Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин совершил Великое освящение храма во имя святых Царственных Страстотерпцев г. Саратова и Божественную литургию в новоосвященном храме
В середине декабря наш город посетил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов и поделился с саратовцами своими взглядами на положение семьи в современном мире, на проблемы воспитания детей, рассказал об отношении Церкви к различным аспектам общественной жизни
Музыку можно не только услышать, но и… увидеть. Если вам когда-нибудь доводилось видеть эти удивительные картины, то, наверняка, ваше сердце отозвалось на этот прекрасный, мудрый, иногда грустный и вместе с тем очень светлый мотив, по которому живет мир грузинской художницы Нино Чакветадзе. Этот мотив похож на давно забытые и утраченные звуки нашего детства, эти звуки слышат наши дети, а мы… Что слышим мы?
Доклад на пленарном заседании XIV Межрегиональных образовательных Пименовских чтений
О «людях, выбросивших телевизор» в 90-е, нецерковном искусстве и кинематографе в жизни христианина и о том, почему важно правильно переоценивать свои ценности, миновав период неофитства, рассуждает игумен Нектарий (Морозов)
Мы продолжаем цикл бесед священника Василия Куценко о Посланиях апостольских. В продолжение разговора о Послании святого апостола Павла к Филиппийцам он размышляет об очередной важной теме — послушании Богу
Рождественский пост продолжается, а на носу любимый праздник — Новый год
Когда ехали в Лопуховку, знали лишь, что есть в селе храм Николая Чудотворца, полуразрушенный памятник истории и архитектуры регионального значения, который имеет свою историческую и культурную ценность. Таких памятников в области не так уж много — это один из немногих храмов, который в годы богоборчества не был полностью разрушен
Завершая тему о послушании, предлагаем читателям размышления игумена Нектария (Морозова) об отношении начальника и подчиненного
Этот старинный городок в саратовской глубинке, в холмисто-болотно-лесной местности — он, действительно, чем-то особенный, будто отмечен Творцом. Это чувствуется, когда приезжаешь в Аркадак, когда входишь в двухсотлетний Вознесенский храм, смотришь на дореволюционные иконы, слушаешь рассказы старожилов, знакомишься с людьми, ушедшими уже — давно или недавно — и оставившими на этой земле добрый, неостывающий след
Вышедшая на экраны осенью этого года психологическая драма режиссера и сценариста Алексея Красовского «Коллектор» поднимает болезненную для современного общества тему взаимоотношений банковских заемщиков и тех, кто выбивает из них деньги, взятые в кредит. Но офис столичного коллекторского агентства — лишь декорации, в пространстве которых зрителю предлагают поразмышлять над вечными темами: о возмездии, одиночестве и иллюзиях
Вот уже четыре года прихожане Покровского храма Саратова изготавливают тактильные книги для людей, имеющих проблемы со зрением. В этом году волонтеры проекта попробовали свои силы в создании тактильных икон. Наш корреспондент встретилась с мастерицами и с теми, для кого они трудятся, чтобы узнать, как рождаются такие иконы и получается ли у незрячих людей «увидеть» их руками
В Саратове состоялись две встречи с председателем Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиереем Димитрием Смирновым. Отец Димитрий прибыл в наш город для участия в Межрегиональных образовательных Пименовских чтениях. 8 декабря наш гость беседовал с учащимися Саратовской православной духовной семинарии, а на следующий день встретился с прихожанами саратовских храмов
Вехи осмысления не всегда совпадают с круглыми датами. И всё же наступающий 2017 год не может не ставить перед нами вопроса: что мы поняли о событиях 1917 года и их последствиях за истекшие сто лет? Какие уроки мы извлекли? Что нам делать с этим наследством? Об этом размышляли церковные и научные деятели — гости ХIV Межрегиональных образовательных Пименовских чтений, которые прошли в Саратове 6–11 декабря
Одной из самых громких кинопремьер будущего года обещает стать фильм "Матильда" Алексея Учителя. И одной из самых острых тоже. К депутатам и в министерство культуры идут письма с требованием не показывать фильм, снова по неизбывной советской привычке роняющий в грязь образ последнего русского императора. Многих испугал трейлер будущего фильма, презентующий его как жгучую мелодраму. Обоснованность этих реакций комментирует член президентского Совета по культуре и искусству, епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов)
В исторических источниках этот великий подвижник, богослов, труды которого подводят итог напряженной работы догматической мысли отцов Церкви, апологет и выдающийся поэт византийской традиции фигурирует под именем Мансур ибн Серджун ат-Таглиби. Но Православная Церковь знает и прославляет его под тем именем, которое он принял в монашеском постриге, — Иоанн. Память преподобного Иоанна Дамаскина мы отмечаем 17 декабря
Храм в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» можно назвать первенцем — он был достроен и освящен первым из двадцати строящихся в нашем городе по специальной программе новых храмов и стал еще одним местом особого присутствия Бога на земле
Все внутреннее пространство старинного храма во имя Святой Живоначальной Троицы в селе Малое Перекопное Балаковского района было богато расписано артелью профессиональных художников. В их работе присутствовал колорит Серебряного века, характерные черты эпохи модерна. К сожалению, законсервировать и сохранить роспись храма не удалось, она утрачена — за исключением небольшой ее части в малом своде храма. В нашем распоряжении имеются снимки, позволяющие представить себе, как выглядела эта степная сельская церковь до революции
В Российской империи при воинских частях находились священники, духовно окормлявшие защитников Отечества и в пору военной страды разделявшие с ними тяготы фронтовой жизни. Так было и в Первую мировую войну, которую современники называли Великой и Второй Отечественной. Предлагаем вниманию читателей впервые публикуемые воспоминания об одном из священников — героев Великой войны; публикация, предисловие и примечания — заведующего Отделом военно-исторического наследия Дома Русского Зарубежья имени А. И. Солженицына Андрея Сергеевича Кручинина
Что такое — своя церковь? Для меня в первую очередь это церковь святой Екатерины в американском городке Карлсбад, штат Калифорния, где я живу уже восемь лет. Но есть и другие знаковые храмы в моей жизни, которые я тоже могу назвать своими. Один из них — Свято-Троицкий храм в городе Красный Кут Саратовской области, где живут мои родители
Так уж получилось, что вышедшую на экраны в середине этого года отечественную киноленту «Монах и бес» мы посмотрели практически всей редакцией. Кто-то — на православном фестивале СМИ «Вера и Слово», где была организована и встреча с ее режиссером — Николаем Досталем; кто-то — в кинотеатре. Эта картина, созданная (как и знаменитый «Остров» того же сценариста — Юрия Арабова) по мотивам нескольких сюжетов из житийной литературы, вызвала неоднозначный отклик церковной аудитории. И всё же взгляду режиссера и особенно его юмору не отдать должное невозможно. Предлагаем вашему вниманию несколько отзывов — несколько впечатлений об этом фильме наших авторов
Церковная жизнь и архиепископ Пимен (Хмелевской) в воспоминаниях последнего саратовского уполномоченного Совета по делам религий при Совете министров СССР. 10 декабря — годовщина блаженной кончины Владыки Пимена
Так уж устроена психика: нас мало волнуют обвинения в злодействах, которых мы за собой не знаем. Но вот если нас обличают в реальном преступлении — дело другое... Сергей Худиев рассуждает, откуда идёт стремление ввести уголовную ответственность за "цифровое препятствие" абортам
Толпа подростков вокруг двух высоких крепких парней лет четырнадцати. Один в тонких перчатках для рукопашного боя, а другой – с голыми руками, в спортивной куртке одной из юношеских футбольных команд Саратова. Боксер неожиданным толчком сбивает футболиста с ног и продолжает добивать упавшего, способного только голову прикрыть от сыплющихся на него ударов. Из ребят же и, к слову сказать, девчат никто не ушел, не отвернулся, не попытался остановить этого «смельчака» и уж тем более помочь мальчишке-футболисту подняться. Видно, из страха, хотя и шептало что-то внутри: «Не должно быть так…»
Во всех непонятных и сложных жизненных ситуациях езжайте в Петербург, а еще лучше в Кронштадт. Этот город-порт, расположенный на острове Котлин в Финском заливе, прославился не только знаменитыми мореплавателями, героями-моряками, но и праведным святым, прожившим и творившим здесь чудеса больше ста лет назад, — Иоанном Кронштадтским. Он до сих пор покровительствует этому городу
В ограде хвалынского Крестовоздвиженского храма, среди кустов роз и голубых елей, рядом с детской площадкой, поселилась история. Со стороны это выглядит так: высокий, статный красавец-храм приютил пять маленьких. Раньше эти храмы тоже были большими, но их уничтожили — сбросили колокола, сломали стены. Прошло уже больше полувека, нет в живых тех, кто находил там свет и утешение, нет тех, кто дал приказ их разрушить, а храмы… вернулись
Так говорит клирик храма во имя святителя Митрофана Воронежского в Саратове иерей Анатолий Коньков. Хотя — в день его диаконской хиротонии кое-кто из друзей, хоть вроде и в шутку, но вздыхал-таки о том, что филармония потеряла хорошего альтиста, а город навсегда утратил добросовестного дворника
4 декабря Православная Церковь празднует Введение во храм Пресвятой Богородицы. Всякий раз, когда приходит время этого праздника, я думаю о Ее родителях. А еще почему-то вспоминаю слова праведного Иова: Господь дал, Господь и взял (Иов 1, 21). Но только сейчас эти слова наполнены иным смыслом. Отходит что-то ветхое, меняются отношения, и здесь уже не просто «Господь взял», а «Господь дал, и я отдаю Богу»
В середине церкви аналой с иконой, на возвышении сцены (в закрывшемся храме сначала было зернохранилище, а потом совхозный клуб) — богослужебный престол: теперь здесь вновь возрождается живая жизнь — совершается Литургия. Таков сегодня храм Александра Невского в селе Афанасьевка Воскресенского района. И очень похожи на свой храм основные прихожане — подопечные местного православного реабилитационного центра для алко- и наркозависимых и лиц без определенного места жительства и занятий…
Один мой знакомый, побывавший на Афоне, рассказывал мне, как местные жители почитают своих усопших. Каждый вечер, после молитвы, они приходят к могилам родных и зажигают лампадки. Сотни, тысячи лампадок теплятся на кладбище всю ночь, мерцают мириадами светлячков у подножий крестов, творят светлую память. «Их кладбища, — говорил он мне, — как продолжение храма, светлой обители, как продолжение жизни... Русские кладбища часто выглядят иначе»…
Эти люди вряд ли станут ассоциировать себя с деятелями, которые «с пониманием» отнесутся к геноциду евреев, цыган, армян, индейцев и кого угодно еще. Но вот похихикать над кровью новомучеников – это можно, это не воспринимается как что-то неправильное
Евангелие от Матфея по традиции открывает корпус текстов Нового Завета, поэтому многие из желающих впервые ознакомиться с историей жизни Господа Иисуса Христа начинают свое чтение именно с него и часто сталкиваются с трудностями в понимании. Преодолеть их поможет знакомство с тем, как жил и для кого проповедовал автор первого по времени написания Евангелия — апостол и евангелист Матфей, память которого мы отмечаем 29 ноября
В девятом классе мы проходили «Преступление и наказание»; когда я дочитала, наконец, до эпилога, у меня возник вопрос: а какое же право имеет Раскольников на мир, на душевный покой и радость, если зарубленные им люди — не только заведомо отрицательная старуха-процентщица, но и ни в чем не повинная сестра ее Елизавета — уже не воскреснут, если совершено непоправимое?..
Празднику Рождества Христова предшествует пост, который начнется совсем скоро. И главный его смысл в том, чтобы каждый из нас задумался: чем измеряется моя любовь к ближнему? Пост — это время, когда Церковь призывает нас остановиться, заглянуть внутрь себя и осмотреться вокруг. Очистить себя, свою душу, зажечь светильник любви и веры — вот та подготовка, которой нужно наполнить нам предстоящие сорок дней поста
Почему перенесен молебен по окончании крестного хода? Как относиться к пророчествам о приходе антихриста? Можно ли читать фэнтези?.. На вопросы посетителей портала «Православие и современность» отвечает Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин
Сегодня на нашей книжкой полке издание, которое, как видно из его названия, адресовано детям, но, без сомнения, будет полезно и взрослым. За последние годы вышло множество переизданий, что свидетельствует о востребованности читателем книги, написанной, между прочим, более ста пятидесяти лет назад
22 ноября — день памяти святителя Нектария, Эгинского чудотворца. По решению Митрополита Саратовского и Вольского Лонгина — один из престолов в храме первоверховных апостолов Петра и Павла г. Саратова будет освящен во имя этого святого. Рассказать о святителе Нектарии мы попросили того, для кого он является святым особенным и близким, — настоятеля Петропавловского храма игумена Нектария (Морозова)
Наш собеседник Павел Крючков — литературный критик, звукоархивист, научный сотрудник Государственного литературного музея, заведующий отделом поэзии и заместитель главного редактора журнала «Новый мир». Его негромкий взволнованный голос знаком слушателям радио «Вера», а проникновенные заметки о русской поэзии, предваряющие поэтические подборки в журнале «Фома», многим помогли открыть христианские смыслы в русской литературе. Мы беседуем с Павлом Михайловичем о том, как он пришел к православной вере, о его сегодняшней деятельности, о том, как литературное творчество сочетается с жизнью духовной
На этот раз мы совершим паломничество по Таганке — одному из старейших московских районов. Здесь множество древних храмов и монастырей. Святая блаженная Матрона Московская, преподобный Аристоклий Афонский, священноисповедник Роман Московский - эти удивительные святые слышат нас, помогают и утешают, заботятся о том, чтобы как можно больше людей всем сердцем обратились к Богу
Жизнь Патриарха нераздельно связана с жизнью Церкви. И юбилей Первосвятителя не просто личный праздник: это событие, имеющее общецерковное измерение. Семьдесят лет ― важная веха на земном пути Предстоятеля Русской Церкви и одновременно повод оглянуться назад и посмотреть, какие изменения произошли в церковном организме, понять, где находится церковный корабль и что еще предстоит сделать
20 ноября 2016 года Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу исполняется 70 лет. В альбоме, подготовленном к этой дате фотослужбой и редакцией Пресс-службы Патриарха, публикуются снимки его родственников и фотографии, отображающие жизнь и служение 16-го Патриарха Русской Православной Церкви на протяжении более полувека
«Вот здесь большими деревянными буквами будет написано: “С чего начинается родина?”. Представляете? — спрашивает меня Василий Сушков, когда мы едем из Новых Бурас в село Лох. — А дальше — вот здесь, от кустов до дороги, — будет другая надпись: “Будущее начинается сейчас!”»
На вопросы посетителей портала «Православие и современность» отвечает иерей Василий Куценко
Мы продолжаем разговор о послушании, начатый с игуменом Нектарием (Морозовым). На этот раз речь пойдет о послушании в браке
Диане Филипповой скоро исполнится двенадцать лет. У девочки детский церебральный паралич — ей сложно самостоятельно одеваться, заправлять постель, собираться на прогулку, а тем более что-нибудь нарисовать, вылепить фигурку из глины или пластилина, составить аппликацию из осенних листьев. Конечно, на помощь всегда придут мама или педагоги, но больше всего Диана любит, когда вместе с ней творчеством занимается ее восьмилетний брат Владик. Дети посещают занятия в интегративной группе, созданной в рамках проекта «Мы вместе»
15 ноября исполняется семь лет со дня блаженной кончины Патриарха Сербского Павла. Пример его тихой, абсолютно лишенной пафоса жизни и неугасающей доброй памяти о нем в разных странах мира — одно из очень ярких свидетельств того, что по-настоящему влиять на духовные судьбы общества могут именно люди простые, смиренные, никогда не считавшие себя властителями душ. Какие же слова, дела, примеры оставил нам этот праведник нашего времени?
Как выглядит иконостас, знают все. А как он создается? Кто принимает решение, каким быть иконостасу в каждом конкретном храме? Андрей Владимирович Фехнер, специалист по внутрихрамовому интерьеру, занимается этим делом с середины 1980-х годов. Творческими мастерскими Андрея Фехнера «Глитика» создано более 50 проектов иконостасов как в России, в том числе и в Саратове, так и за границей. Андрей Фехнер рассказывает нам о своем духовном и профессиональном пути
Знакомство прихожан — паломников-экскурсантов — с памятными и святыми местами нашего города, с подвижниками Саратовской земли стало возможным благодаря самоотверженному труду наших историков и краеведов, в первую очередь Валерия Теплова, иерея Максима Плякина, Евгения Лебедева, ныне покойной Ольги Пудовочкиной
Один из казаков, участвующий в крестном ходе, вступает с нами в беседу. Он убежден, что в крестных ходах человек ощущает единение и с собратьями по вере, и с Силами Небесными. «Россия будет крепчать, если люди будут молиться»,— говорит он. С каждым годом все больше людей идут крестным ходом на Казанскую. В этом году — более семи тысяч человек. Пожилые, юные, подростки и совсем малыши — на руках у родителей
Мощеные улицы и зеленые насаждения, Радищевский музей, консерватория и университет… Всем этим Саратов обязан Михаилу Николаевичу Галкину-Враскому, который с 1870 по 1879 год был рачительным саратовским губернатором, а впоследствии, занимая высокие посты в столице, не забыл нашего города и неустанно содействовал его культурному развитию
Два года назад на экраны нашей страны и мира вышел фильм «Левиафан». Нашумевшую остросюжетную социальную драму широко обсуждали повсюду — как в светских, так и в церковных СМИ. Я следил за публикациями, но сам фильм так и не посмотрел. Как-то не собрался духом. Все, что я про него слышал, не вдохновляло на долгое, почти трехчасовое сидение перед экраном. Но, отследив большую часть дискуссии вокруг фильма, я понял, что это не реальная история, а претендующая на широкое обобщение притча
Мы с детства живем в послушании у родителей, затем взрослеем, и вот наконец-то приходит благодатное время, когда мы получаем право самостоятельно принимать решения и строить свою жизнь. Однако христианство, казалось бы, ограничивает эту нашу свободу, так как призывает к стяжанию добродетели послушания… Кому и чему необходимо быть послушным? В каких ситуациях христианин может проявить непослушание? Как послушанию научиться? Размышляет игумен Нектарий (Морозов)
Спектакль этот не совсем обычный. Актеры, которые в нем играют,— это люди, проходящие реабилитацию в центре «Парус надежды». Здесь уделяется большое внимание творческому развитию людей с ограниченными возможностями. А еще здесь есть уроки православной культуры, проводятся беседы со священником, поэтому сказка о колоколах была выбрана не случайно
На Смоленском кладбище я оказалась перед самым закрытием часовни, чудом успев на вечернюю службу. Это было именно чудо — еще час назад находилась в Александро-Невской лавре. Для тех, кто знает Питер, понятно, что добраться за час от центра города до Васильевского острова почти не реально. Значит, Ксения мне помогла, помолилась за меня. Наверное, знала, насколько мне к ней нужно…
Завершает обсуждение темы «Христианин в потоке информации» руководитель информационно-издательского отдела Саратовской епархии игумен Нектарий (Морозов): «Проблема "Человек и информация" имеет очень большое духовное значение. Почему? Потому что внутренний мир человека, формирование этого мира во многом зависит от того, какую информацию человек получает...»
Наши предки, русские люди, любили Богоматерь и питали особенную, глубокую веру в небесное предстательство Ее о роде христианском и всегда обращались к Ней с усердной молитвой в своих скорбях и бедствиях. Хотя целые страны считали Пресвятую Деву своей Покровительницей и чтили Ее, но в нашем Отечестве имя Матери Божией было окружено особым почитанием — неизмеримо большим, нежели где бы то ни было еще, и Богоматерь ни на какую другую землю не излила столько Своей благодати и милости, сколько на Землю Русскую
Как тяжело каждый раз бывает видеть разрушенный, поруганный храм. А сколько их еще по России! Не хватает пока у нашего народа сил, чтобы все их восстановить, возродить к новой жизни. Вот и храм Александра Невского в Афанасьевке Воскресенского района — на сей день в состоянии весьма и весьма печальном. Как и само село, впрочем — в нем осталось всего несколько семей, да и те приезжие
Посмотрев трейлер фильма «Свет в океане», можно заключить поначалу, что это обыкновенная мелодрама, рассчитанная на утоление эмоционального голода непритязательной женской аудитории. Затерянный остров, закатное небо, любящие молодые супруги… Однако на самом деле это глубокий христианский фильм, чуждый пустой романтики и погружающий притихший, подавленный происходящим на экране зрительный зал в размышления о выборе и покаянии
«Мама Аня» — единственная, кто не скрылся от нас при виде телекамеры, когда мы пришли на съемки в реабилитационно-кризисное отделение саратовского Центра помощи семье и детям. И дело отнюдь не в том, что она желает известности, — ведь лицо и фамилию собеседницы мы обещали скрыть. Она просто решилась помочь, рассказав о своей судьбе, дать надежду тем, кто попал в такую же беду. Впрочем, и других подопечных центра, не пожелавших нас встретить, можно понять…
Святой апостол и евангелист Лука не был свидетелем земной жизни Господа, но именно его Евангелие отличается особой полнотой изложения и вниманием к историческим деталям. Врач, иконописец, историк, писатель, наделенный незаурядным литературным талантом, он все свои дарования поставил на службу Тому, Кто их даровал. Память святого апостола Луки мы отмечаем 31 октября
Этой публикацией мы открываем серию бесед с саратовскими священниками — в первую очередь с теми из них, чей путь к вере, Церкви, а затем и к священству не был простым и гладким; с теми, кто прошел через различные искушения; кто дозрел не вдруг, но, дозрев, решился-таки круто развернуть свою жизнь, вполне уже, казалось бы, сложившуюся, и принять священный сан. Первый из наших собеседников — клирик храма в честь Рождества Христова (Саратов), секретарь епархиальной комиссии по канонизации подвижников благочестия, член Межсоборного присутствия, автор целого ряда книг и статей о людях, пострадавших за веру и Церковь в ХХ веке, иерей Максим Плякин
Нередко жалуются на отсутствие хороших современных православных книг для детей. Не могу с этим согласиться: таких книг, вероятно, могло бы быть и больше, но сказать, что их нет совсем, тоже было бы несправедливо. Произведения Елены Чудиновой занимают среди этих книг достойное место
"Человек вверил тебе свою жизнь, как ты перед Богом будешь, как перед людьми, даже перед совестью своей отвечать? Вот ты на других людей как будешь смотреть?" Заключительная часть интервью о монашеской жизни с епископом Троицким Панкратием, игуменом Спасо-Преображенского Валаамского монастыря
О том, как организовать жизнь прихода, а также о трудностях и проблемах, которые возникают на этом пути, мы беседуем с настоятелем храма Святой Живоначальной Троицы в Хохлах протоиереем Алексием Уминским
Горит сердце, причем в буквальном смысле, когда молишься у древнего строгого Иверского образа. Именно это и заставило меня после очередного посещения Новодевичьего начать собирать информацию, которая лично для меня сложилась в удивительную мозаику. Это помогло по-новому посмотреть на те места, где я бывала, в общем-то, неоднократно, но о которых знала так мало. И душа опять стремится в новое московское паломничество…
Информационный взрыв и постоянные манипулирования информацией… Что это для христианина — искушение, соблазн или, может быть, что-то, совершенно его не касающееся? Это испытание его веры, проверка ее цельности, готовности человека во всем и всегда следовать Христу и Евангелию — Очи мои выну (всегда. — Ред.) ко Господу, яко Той исторгнет от сети нозе мои (Пс. 24, 15). Именно в этом убеждает нас публицист Сергей Худиев — в продолжение темы «Христианин в потоке информации»
Фраза «Чужого горя не бывает» стала своего рода штампом. А если сказать иначе — чужого счастья не бывает? Кто-то легко согласится — да, не бывает: раз всем, кто в беде, нужно помогать, значит, за всех, кто в счастье, нужно радоваться. А кто-то об это изменение споткнется — как о камень. И почувствует, а вернее, просто даст себе отчет в том, что ему это принять сложно; что ему гораздо легче сострадать и посильно помогать тем, кому хуже, чем ему самому, нежели радоваться за тех, кому лучше
Очень часто бывает так, что когда собираются вместе верующие люди, их разговор так или иначе переходит на обсуждение того, что в Церкви не так. И, конечно же, возникает вопрос: почему именно недостатки, изъяны церковной жизни становятся такой излюбленной, постоянной темой общения православных христиан? Об этом рассуждает игумен Нектарий (Морозов)
Мне часто доводилось слышать от приезжих слова, которые меня очень огорчали: мол, много в наших земляках ожесточенности, а вот отзывчивости недостает: увидев кого-то в беде, скорее мимо пройдут, чем протянут руку помощи. Не люблю обобщений: думаю, что черствость не по территориальному принципу распространяется. Тем более что Господь мне постоянно дарит счастье знакомства с людьми, которые как раз такое стереотипное мнение о саратовцах опровергают. О таком человеке — прихожанке одного из саратовских храмов — мне очень хотелось бы рассказать
Имя святого апостола Фомы вошло в поговорку «Фома неверующий», которую часто произносят даже люди, далекие от Церкви. Это выражение характеризует человека крайне недоверчивого, скептически настроенного. Неужели действительно ближайший сподвижник Христа, один из двенадцати апостолов был напрочь лишен дара веры? Попробуем в этом разобраться
Почти никто из моих знакомых не рассматривает Москву как место паломничества. Люди говорят, что не знают города, им трудно ориентироваться или что их просто сбивает с ног московская суета, шум и многолюдство — как здесь думать о душе? Но мне хотелось бы, чтобы малоприятные стороны современной столичной действительности — те, что на поверхности, — отступили, и открылись глубина и тишина святых мест столицы
«Ну почему же у нас в Церкви женщины — все равно как серые мышки?!» — оказывается, мужчины в храмах обращают внимание на то, как одеты и как вообще выглядят их сестры во Христе. Фраза, в общем-то, обидная, однако она заставляет задуматься. Неужели христианина может всерьез заботить внешний вид? Должна ли христианка, коль уж к ней претензия, быть заметной и модной? Вместе с прихожанами православных храмов мы попытались найти ответы на эти вопросы
14 октября (по новому стилю) Русская Православная Церковь празднует Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Какие события сопутствовали этому явлению? Почему этот праздник, забытый греками, так любят и почитают именно на Руси?
Очень хорошо, что в нашем регионе сложилась уже система преподавания основ православной культуры, которая получила развитие теперь при реализации дошкольного, начального и основного уровней общего образования
Андрей Рудалев, журналист и публицист, г. Северодвинск Архангельской области: «Беда в том, что человек воспринимает информационное пространство по принципу супермаркета: идет вдоль полок с тележкой и наполняет ее заманчивыми упаковками, доверяя тому, что на них красочно написано. Так он впадает в зависимость, перестает адекватно воспринимать реальность, теряет собственное зрение, слух, начинает говорить чужими словами и повторять готовые формулы»
Валерия Пустовая, литературный критик, заведующий отделом критики журнала «Октябрь», кандидат филологических наук, г. Москва: «Новости для меня — живая библиотека человеческого опыта, справочник практических знаний, изо дня в день пополняемый невиданными образцами поступков и реакций на них»
В продолжение темы «Христианин в потоке информации»: Антон Глозман, руководитель информационно-технического отдела Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, выработал для себя два критерия оценки получаемой информации — светский и духовный. Чтобы воспользоваться духовным критерием, нужно помнить, что поставщики тенденциозных новостей постоянно апеллируют к нашим страстям...
«Наместник на меня почему-то ополчился и с руганью чуть ли не погнался за мной, конечно, я в полном шоке и ужасе был. Он подозвал какого-то старичка-служащего и говорит: «Видишь этого типа, вот отведи его за ворота, и чтобы ноги его здесь больше не было», - а зима была лютая, у меня даже места не было, где переночевать. Этот старичок меня взял так нежненько под ручку и говорит: «Милай, да что же ты с им говоришь-то? Разве можно с им говорить? Ты его, как увидел, так и бяжи-бяжи». Епископ Троицкий Панкратий во второй части интервью рассказывает о своем опыте, настоятельских волнах и о том, принимает ли меры, когда ему жалуются. Продолжение следует
«Ты взрослый самостоятельный человек, у тебя есть голова на плечах, которая предназначена не для того, чтобы носить на ней клобук или скуфейку. Она для того, чтобы думать. Вот и подумай! Зачем ты это делаешь? Я считаю, что человек должен принимать решения и отвечать сам за себя». Епископ Троицкий Панкратий, наместник Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, о том, можно ли отбирать паспорт у монаха, что делать, если в обители все плохо, и как должен относиться игумен к братии. «Правмир» предлагает первую часть беседы. Продолжение следует
В интонациях проповедей и бесед греческого старца Порфирия Кавсокаливита (Евангелоса Баирактариса) чувствуется порой нечто детское. Конечно, я читаю их в переводе. Но, видимо, эта «детскость» была воспринята переводчиками: вольно или невольно, но они по-своему передали ее нам. Та же нота звучит в письмах и устных беседах другого известного в современном православном мире грека — старца Ефрема (Мораитиса)
Мы продолжаем рассказ о великом пророке и боговидце Моисее, начатый в предыдущем материале
При всей кажущейся простоте это одна из тем, которая у людей, живущих церковной жизнью, регулярно рождает вопросы. Как преодолеть себя и наладить регулярную молитву? Как превратить правило из некоего текста в неотъемлемую часть своей жизни? Своим пастырским и личным христианским опытом в этих вопросах делится игумен Нектарий (Морозов)
В продолжение темы: Мы живем в информационном обществе. Информации вокруг нас много, и очень сложно иногда понять, где правда, где ложь, а где намеренная манипуляция. О манипуляциях, о том, как и почему мы на них реагируем и как нам от них защититься, расскажет эксперт в области новых медиа Наталья Лосева
Мы живем в эпоху информации. Каждый день нас накрывают ее волны. Но информация ведь не просто обрушивается на нас, она внедряется в наше сознание, она реально изменяет нас, она вполне может управлять нами. И наша эпоха — это еще и эпоха профессиональных манипуляций людьми посредством информации. Изолировать себя от информационных воздействий мы в большинстве случаев все-таки не можем, поэтому необходимо выработать технику безопасности, правила самозащиты
О доводах в защиту «легкой смерти» — эвтаназии — и о том, почему эту практику не может принять для себя христианин, рассуждает священник Андрей Мизюк
Многих из тех, кто приехал на Воскресенское кладбище в день празднования Собора Саратовских святых, когда два архиерея совершали панихиду по жертвам великих гонений ХХ века, привлекла старая могила с новенькой, совсем недавно кем-то повешенной табличкой, извещающей о том, что в могиле покоится «засвидетельствованный Богом светоч веры — схиигуменья Агафья (Агрипина (именно так — через одно «п».— Авт.) Ильинична Суворова, 1810–1956), внучка великого русского полководца Александра Васильевича Суворова»
В одной палате лежали двое тяжелых больных. Кровать одного из них находилась у окна, и он часами рассказывал соседу о том, что происходит на улице. Другому оставалось смотреть в потолок или в стену, зато у него была кнопка вызова медсестры… Этот сюжет известен в народе как анекдот, только анекдот не смешной, а горький. Кинорежиссеру Николаю Николайчуку пришла в голову мысль экранизировать его, добавив черты социальной драмы, — так появился на свет новый отечественный художественный фильм «Окно»
«Когда мы задумывали проект “Мастерская для мам”, даже не предполагали, что он вызовет такой интерес у жителей Балашова,— рассказывает Ирина Малюченко, координатор православного кризисного центра “С верой в жизнь!”. Были сомнения в том, наберем ли учениц, но уже к концу обучения первого потока стало понятно, что идея дать женщинам новую профессию — правильная»
Благодаря труду краеведов православно-исторического общества «Возрождение» над материалами о подвижниках ХХ века перед нами предстает живая история — как правило, кровавая, связанная с человекоубийственной политикой, которая долгие годы царствовала в нашей стране. Сейчас об этом не принято говорить, поэтому очень важно, что Церковь не перестает настаивать на увековечивании памяти новомучеников и исповедников российских
Хорошо ли быть кому-то на кого-то похожим? Нет, не внешне, а по делам, по характеру, по выбранному в жизни пути, по профессии. Быть похожим на папу, на маму, на брата. Зачем? Ведь даже фраза «хочу быть как папа», от которой мы всегда умиляемся, но которая, в общем-то, не дает и не порождает ничего, кроме тщеславия во взрослом человеке, сама по себе лишает не взрослого человека главного – возможности быть собой. Хорошо, если со временем это уходит, а если нет? Ведь неповторимость каждого человека, как замысел Божий о всех нас, невозможно отменить
Нет, наверное, среди нас человека, который так или иначе не столкнулся с этой бедой — алкоголизмом. Об этой страшной и загадочной болезни и о путях исцеления мы беседуем с игуменом Ионой (Займовским), насельником Данилова мужского монастыря в Москве, руководителем православного центра помощи зависимым от алкоголя и наркомании «Метанойя». А о том, как выздоровление человека по известной программе «12 шагов» совмещается с обретением веры и Церкви, расскажет автор, предпочитающий остаться анонимным
Ни один подвиг не дает человеку основания думать, что теперь Господь должен его помиловать и спасти. Мы по-прежнему находимся в неоплатном долгу перед Ним, и подвижничество само по себе человека не спасает. О том, что такое христианский подвиг и каково его место в жизни современного верующего человека, рассуждает игумен Нектарий (Морозов)
Не человеческим измышлением вошел в мир этот дивный праздник, вобравший в себя три разновременных события истории Животворящего Древа, и не человеческими усилиями сохраняется он в мире уже в течение семнадцати столетий. Евангельское чтение праздника указывает на ту силу, которая постоянно и самовластно владеет изменчивым и непостоянным миром. Силу и власть Креста составляет великая жертва – крестные страдания Спасителя
Книга монахини Ксении (Натальи Соломиной-Минихен) о Митрополите Антонии Сурожском помогает понять, что легендарный митрополит был человеком не только очень трудной (начиная с детства) судьбы, но и тяжелейшего пожизненного креста. Прочитавший книгу увидит, какой ценой доставался самому владыке Антонию тот духовный хлеб, которым он щедро кормил свою многочисленную паству — европейскую, российскую, американскую
На этот раз в рубрике «Школа церковной жизни» мы беседуем с Митрополитом Саратовским и Вольским Лонгином о старости — особом и очень важном периоде человеческой жизни. Можно ли подготовиться к ней духовно, и как помочь нашим пожилым родственникам? Эти и другие вопросы мы задали Владыке
Великий пророк Божий и боговидец Моисей — вождь еврейского народа, автор Пятикнижия — пяти первых книг Библии, кротчайший из всех людей на земле (Чис. 12, 3), так и не вошедший в чаемую им Землю обетованную. Атеистически настроенные историки пытались оспорить существование этой уникальной личности, но их попытки оказались бесплодными
21 сентября (8 сентября по ст.ст.), спустя неделю после начала нового церковного года, Русская Православная Церковь празднует первый из двунадесятых праздников — Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Что нам известно об этом событии? Какой смысл вкладывают православные христиане в почитание этого праздника, возводя его в число двенадцати важнейших после Пасхи?
Помните, у Высоцкого в его известной шуточной песне были такие слова: «Те, кто выжил в катаклизме, пребывают в пессимизме…»? Признаюсь, эти строки меня всегда как-то занимали, я пытался понять их на примерах из жизни — нет, не в контексте песни, просто мне очень сложно было представить себе: ну как же можно пребывать в пессимизме, когда ты выжил, когда осталось уже за спиной то страшное, что угрожало тебе или твоим близким?..
Митрополит Калужский и Боровский Климент принадлежит к старшему поколению русских архиереев. Его личный опыт очень богат: духовное выживание в безбожные времена, окормление приходов Русской Церкви на американском континенте, возрождение целого ряда старинных русских монастырей в эпоху «Второго Крещения Руси», научно-исследовательская работа, наконец, руководство Издательским Советом Церкви. И вопросы владыке Клименту мы задавали обо всем перечисленном
18 сентября, в день празднования Собора Саратовских святых, на стенах храмов Саратовской епархии, связанных со служением тех, кто был прославлен в лике новомучеников и исповедников Церкви Русской, появятся мемориальные доски — с именами, датами и указанием на то, как именно тот или иной святой связан с храмом. В предлагаемом вашему вниманию материале перечислены храмы, на которых будут установлены мемориальные доски, и дано краткое описание подвига исповедания веры новомучеников
«Для нас настало настоящее христианское время. Не печаль, а радость должна наполнять наши души. Сейчас наши души должны открыться для подвига и жертв. Не унывайте, Христос ведь с нами» — говорил священномученик Фаддей своему сокамернику. Мы продолжили паломническую поездку по Саратову — чтобы познакомиться с нашими святыми земляками, жизнью и смертью доказавшими верность Христу
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30.12.2016, пятница
22 декабря в Саратовском государственном художественном музее имени А.Н. Радищева состоялось открытие выставки «Русское религиозное искусство XVIII – начала XX века в собрании Радищевского музея». 24 декабря в актовом зале саратовской школы № 53 прошло очередное заседание литературного клуба «Православный календарь», действующего при храме Казанской иконы Божией Матери. 26 декабря был совершен чин освящения крестов и куполов строящегося на Ильинской площади храма во имя святого пророка Божия Илии. 26 декабря в актовом зале Саратовской православной духовной семинарии прозвучали произведения классической музыки в исполнении солистов Большого театра. 28 декабря в Смирновском ущелье, на территории, прилегающей к Областной клинической больнице, был совершен чин освящения колоколов строящегося храма во имя святых бессребреников Космы и Дамиана. В рубрике «Церковный календарь» — рассказ о святом праведном Иоанне Кронштадтском, чья память совершается 2 января
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Завершая тему о послушании, предлагаем читателям размышления игумена Нектария (Морозова) об отношении начальника и подчиненного.
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17.12.2016, суббота
9 декабря в Саратове состоялось открытие XIV Межрегиональных образовательных Пименовских чтений, которые проходят в рамках Дней памяти архиепископа Пимена (Хмелевского). 10 декабря Митрополит Лонгин, Епископ Тарасий и Епископ Пахомий совершили панихиду по Архиепископу Пимену (Хмелевскому). В Саратове в рамках Дней памяти прошла педагогическая конференция «1917-2017: вызовы времени и ценности традиционного образования». В рамках Дней памяти саратовские семинаристы и прихожане храмов города и области смогли встретиться с председателем Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиереем Димитрием Смирновым. 11 декабря Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин и Епископ Покровский и Николаевский Пахомий совершили Великое освящение храма в честь Рождества Христова г. Балаково и Божественную литургию в новоосвященном храме. В Большом зале Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова состоялось выступление Архиерейского мужского хора Саратовской митрополии под управлением регента Александра Занорина. В п. Агафоновка г. Саратова состоялось освящение крестов и куполов храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. 12 декабря Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин совершил Великое освящение храма в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость»
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10.12.2016, суббота
Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин, Епископ Балашовский и Ртищевский Тарасий и Епископ Покровский и Николаевский Пахомий совершили чин освящения храма во имя великомученицы Екатерины г. Новоузенска. Состоялось награждение победителей регионального этапа Международного конкурса «Красота Божьего мира». В рубрике «Церковный календарь» - рассказ о преподобном Иоанне Дамаскине
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Приближается светлый праздник Рождества Христова. В чем должна заключаться наша подготовка к нему, кроме обычных хозяйственных хлопот? Мы задали этот вопрос Митрополиту Саратовскому и Вольскому Лонгину
Как относиться к одинаковым или симметричным числам? Существует ли этому какое-либо объяснение? Со мной это происходит так часто, что не обращать на это внимание довольно сложно. Подробнее
Мы с мужем оба православные, венчаны. Но я замечаю, что муж христианские истины как-то подминает под себя, пользуется ими во зло, не знаю как точно это определить, требует исполнения их от меня, а за собой не следит. Что я могу ему сказать в ответ? Как поступить? Подробнее