ПРАВОСЛАВИЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Как часто, увидев в книге незнакомое слово, мы заглядываем в словарь? Скорее всего, многие признаются себе: не часто, особенно если произведение объемное и непонятные слова быстро теряются в общем контексте. А ведь сколько деталей, сколько ниточек к главному замыслу автора мы при этом теряем! Русская литература тесно связана с православной культурой: в ней находят отображение евангельские сюжеты, праздники, церковная жизнь, да и просто быт православных христиан. Для современных школьников, а тем более для тех, кто окончил школу в советское время, все эти смыслы остаются незамеченными и непонятыми. Есть ли возможность их вернуть?