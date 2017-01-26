ПРАВОСЛАВИЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Фраза «Чужого горя не бывает» стала своего рода штампом. А если сказать иначе — чужого счастья не бывает? Кто-то легко согласится — да, не бывает: раз всем, кто в беде, нужно помогать, значит, за всех, кто в счастье, нужно радоваться. А кто-то об это изменение споткнется — как о камень. И почувствует, а вернее, просто даст себе отчет в том, что ему это принять сложно; что ему гораздо легче сострадать и посильно помогать тем, кому хуже, чем ему самому, нежели радоваться за тех, кому лучше