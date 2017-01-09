ПРАВОСЛАВИЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Хорошо ли быть кому-то на кого-то похожим? Нет, не внешне, а по делам, по характеру, по выбранному в жизни пути, по профессии. Быть похожим на папу, на маму, на брата. Зачем? Ведь даже фраза «хочу быть как папа», от которой мы всегда умиляемся, но которая, в общем-то, не дает и не порождает ничего, кроме тщеславия во взрослом человеке, сама по себе лишает не взрослого человека главного – возможности быть собой. Хорошо, если со временем это уходит, а если нет? Ведь неповторимость каждого человека, как замысел Божий о всех нас, невозможно отменить